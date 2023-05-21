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رفضاً للتطبيع.. العراق ينسحب من بطولة العالم للمبارزة

الأحد 21 مايو 2023 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
رفضاً للتطبيع.. العراق ينسحب من بطولة العالم للمبارزة



باريس/سما/

أعلن منتخب العراق للمبارزة، اليوم الجمعة، انسحابه من المنافسات الفردية في بطولة العالم المقامة حالياً في إسطنبول، والمؤهلة لأولمبياد باريس، بعد أن أوقعته قرعة المنافسة في مواجهة منتخب الاحتلال.

ونشر الاتحاد العراقي للمبارزة بياناً في "فيسبوك"، كشف فيه قراره، وأوضح خلاله أن قرار الانسحاب يأتي التزاماً بقانون تجريم التطبيع، الذي اقره البرلمان العراقي، ورفضاً للكيان الاسرائيلي المحتل، وتضامناً مع القضية الفلسطينية.

وأكد البيان مشاركة المنتخب العراقي في منافسات الفرق في انتظار إجراء القرعة.

#العراق

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