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التعاون الإسلامي تدين اقتحام بن غفير للأقصى

الأحد 21 مايو 2023 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعاون الإسلامي تدين اقتحام بن غفير للأقصى



القدس المحتلة/سما/

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك، في إطار محاولات "إسرائيل" تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.

واعتبرت التعاون في بيان، يوم الأحد، الاقتحام استفزازًا لمشاعر المسلمين جميعًا، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة، التي تشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، وتهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ودعت التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

#منمة التعاون الاسلامي

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