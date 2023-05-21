التشريعي بغزة: اقتحام بن غفير للأقصى يهدد أمن المنطقة

غزة/سما/

قالت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني إن اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى تزامناً مع سلسلة إجراءات الاحتلال التهويدية تعكس حقيقة الاحتلال القائم على العدوان الذي يهدد أمن المنطقة بانتهاكه لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

وشددت رئاسة التشريعي على أن هذه الانتهاكات الممنهجة وغير المسبوقة لحكومة الاحتلال الفاشية لن تغير من هوية القدس وعمقها التاريخي والعربي والإسلامي.

ودعت أبناء الأمة وأحرار العالم إلى الانتفاض دفاعاً عن المقدسات، وفضح جرائم الاحتلال على كل الأصعدة، واسقاط التطبيع الآثم مع الاحتلال وتعزيز مقاطعته وعزله دولياً.

وأدانت رئاسة التشريعي صمت المجتمع الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ونطالبه بتحمل مسؤولياته بلجم جرائم الاحتلال.