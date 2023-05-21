  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التشريعي بغزة: اقتحام بن غفير للأقصى يهدد أمن المنطقة

الأحد 21 مايو 2023 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
التشريعي بغزة: اقتحام بن غفير للأقصى يهدد أمن المنطقة



غزة/سما/

قالت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني إن اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى تزامناً مع سلسلة إجراءات الاحتلال التهويدية تعكس حقيقة الاحتلال القائم على العدوان الذي يهدد أمن المنطقة بانتهاكه لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

وشددت رئاسة التشريعي على أن هذه الانتهاكات الممنهجة وغير المسبوقة لحكومة الاحتلال الفاشية لن تغير من هوية القدس وعمقها التاريخي والعربي والإسلامي.

ودعت أبناء الأمة وأحرار العالم إلى الانتفاض دفاعاً عن المقدسات، وفضح جرائم الاحتلال على كل الأصعدة، واسقاط التطبيع الآثم مع الاحتلال وتعزيز مقاطعته وعزله دولياً.

وأدانت رئاسة التشريعي صمت المجتمع الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ونطالبه بتحمل مسؤولياته بلجم جرائم الاحتلال.

#بن غفير

الأكثر قراءة اليوم

"شاهد 136" تثير الرعب في "إسرائيل"

صحيفة: تحذيرات عربية عاجلة للفصائل الفلسطينية..

الاحتلال يكشف عن قدرات استخباراتية استخدمها لأول مرة خلال الجولة الأخيرة بغزة

السعودية تحدد موعد عيد الاضحى لعام 2023

حركة حماس وحسابات اللحظة المعقدة..أكرم عطا الله

أزمة جديدة بين بولندا و"إسرائيل" بسبب مغنية

شيخة قطرية تعلق على مغادرة أمير قطر للقمة العربية في جدة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-21_11-34-40

حكومة الاحتلال تصادق على مجموعة من القرارات لتهويد القدس

"الجهاد": استمرار العدوان الإسرائيلي على القدس سيقلب الأمور رأساً على عقب

photo_2023-05-21_13-16-26

"حزب الله" ينفذ مناورة عسكرية ويبعث برسائل تحذير لـ"إسرائيل"

حكومة

حكومة الاحتلال تعقد جلستها في أنفاق حائط البراق ونتنياهو يوجه رسالة لأبو مازن

إسرائيل أصبحت طرفاً “هشاً” .. صحيفة عبرية تكشف ما تُخفيه “تل أبيب” عن العالم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية