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"الجهاد": استمرار العدوان الإسرائيلي على القدس سيقلب الأمور رأساً على عقب

الأحد 21 مايو 2023 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد": استمرار العدوان الإسرائيلي على القدس سيقلب الأمور رأساً على عقب



غزة/سما/

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، أن سياسات العدوان في القدس والمسجد الأقصى من اقتحامات واستفزاز لمشاعر شعوب الأمة العربية والإسلامية، وعقد اجتماع لحكومة الإرهاب والتطرف أسفل حائط البراق، تأتي في سياق الحرب الصهيونية ضد أرضنا وشعبنا. 

وقالت الجهاد في بيان لها:" إن محاولات هذه الحكومة استعادة زمام الأمور على حساب حقنا الثابت في القدس وكل ذرة من فلسطين، هي محاولات ستبوء بالفشل، وإن استمرارها سيقلب الأمور رأساً على عقب".

وشددت على أن العدوان في القدس سيغير كل الحسابات، فنحن لا نرى سبيلاً لمواجهة هذا العدوان سوى المقاومة وتصعيدها، وهذا الواجب الأساس والالتزام الأول عندنا، ونحن جاهزون في كل وقت للقيام بهذا الواجب دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. 

#الجهاد الاسلامي

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