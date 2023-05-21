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تركيا تدين اقتحام بن غفير "للأقصى"

الأحد 21 مايو 2023 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تدين اقتحام بن غفير "للأقصى"



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 أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت الخارجية التركية، في بيان، صدر اليوم الأحد، اقتحام بن غفير انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأكدت أنه "من غير المقبول أبدا تحدي أعضاء الحكومة الإسرائيلية المكانة التاريخية للحرم الشريف، والانخراط بممارسات مستفزة وفاشية".

وأضافت: "ندعو الحكومة الإسرائيلية مجددا إلى الوقف الفوري لأي عمل استفزازي ينتهك الوضع التاريخي للحرم الشريف المستند للقانون الدولي والتصرف بمسؤولية".

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#تركيا

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