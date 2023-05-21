هيئة الأسرى: سياسة التنكيل والعزل السبب الرئيس للأمراض التي يتعرض لها الأسرى

رام الله/سما/

أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الاحتلال تمارس مختلف صنوف التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل يومي، ومن أبرزها استخدام سياسة العزل، إذ تتعمد عزلهم لفترات طويلة وبشكل منفرد في زنزانة ضيقة تعج بالرطوبة، وهي مظلمة ومتسخة ومليئة بالحشرات.

وأضافت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن زنازين العزل المسبب الرئيس للأمراض الصحية والنفسية التي يتعرض لها الأسرى.

وأشارت، نقلا عن محاميها معتز شقيرات إلى سلسلة التنقلات الجديدة والعزل التي قامت بها إدارة سجون الاحتلال، بحق عدد من الأسرى وهم: زكريا زبيدي الذي نُقل إلى عزل "أوهلي كيدار"، ومحمود العارضة الذي نُقل إلى عزل "إيشل"، وعماد صوفي إلى عزل "أيلون"، ونديم عواد الذي أُحضر إلى عزل "إيشل".

وأوضحت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال تمنع الأسرى المعزولين من زيارة أهاليهم وتحرمهم من إدخال معظم احتياجاتهم الأساسية، وهذه السياسة تؤكد مدى ظلم الاحتلال وبطشه وجبروته.

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