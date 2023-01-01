  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: اقتحام العنصري بن غفير للأقصى تصعيد خطير على ساحة الصراع

الأحد 21 مايو 2023 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: اقتحام العنصري بن غفير للأقصى تصعيد خطير على ساحة الصراع



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الاقتحام الاستفزازي الذي ارتكبه الوزير الإسرائيلي العنصري ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، ذلك انعكاسا لسياسة الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن تكريس ضم القدس ومقدساتها وتهويدها، ولتفاخر نتنياهو بروايته ومشاريعه الاستعمارية في القدس، وامتداداً لحملات التصعيد التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية كسياسة رسمية لخلق الفوضى والتوترات والعنف في ساحة الصراع.

ورفضت الخارجية هذا الاقتحام وغيره من الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وطالبت بموقف دولي فاعل ضاغط على دولة الاحتلال لوقف الاقتحامات عامة وللمسؤولين الإسرائيليين بشكل خاص.

في السياق، أدانت الخارجية، عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي داخل أنفاق ساحة البراق في مدينة القدس المحتلة، كجزء لا يتجزأ من سياستها الرامية إلى تكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، لإغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلنت رفضها أية قرارات تعتمدها الحكومة الإسرائيلية في هذا الاجتماع الاستفزازي بشأن رصد المزيد من الميزانيات بشأن الاستيطان في القدس أو قرارات لبناء وحدات استيطانية جديدة، بهدف تعزيز سيطرتها وفرض سيادتها على المدينة المقدسة.

وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال وسياساته تجاه القدس باطلة وغير شرعية ولا تنشئ أي حق لإسرائيل في ضم القدس أو السيادة عليها.

وطالبت بموقف دولي واضح يدين هذا الاجتماع، باعتبار أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني عامة والقدس بشكل خاص.

#وزارة الخارجية #ايتمار بن غفير #المسجد الأقصى #القدس

الأكثر قراءة اليوم

"شاهد 136" تثير الرعب في "إسرائيل"

صحيفة: تحذيرات عربية عاجلة للفصائل الفلسطينية..

الاحتلال يكشف عن قدرات استخباراتية استخدمها لأول مرة خلال الجولة الأخيرة بغزة

السعودية تحدد موعد عيد الاضحى لعام 2023

أزمة جديدة بين بولندا و"إسرائيل" بسبب مغنية

حركة حماس وحسابات اللحظة المعقدة..أكرم عطا الله

شيخة قطرية تعلق على مغادرة أمير قطر للقمة العربية في جدة

الأخبار الرئيسية

حكومة

حكومة الاحتلال تعقد جلستها في أنفاق حائط البراق ونتنياهو يوجه رسالة لأبو مازن

إسرائيل أصبحت طرفاً “هشاً” .. صحيفة عبرية تكشف ما تُخفيه “تل أبيب” عن العالم

حكومة

الحكومة الإسرائيلية ترصد ميزانيات ضخمة لتهويد القدس

بن غفير يقتحم المسجد الاقصى ويدلي بتصريحات عنصرية ..

تنزيل (10)

خلاف إسرائيلي حول جدار "غوش عتصيون"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية