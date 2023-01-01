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جريمة مروعة ضحيتها صاحب محل حلويات في مصر

الأحد 21 مايو 2023 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة مروعة ضحيتها صاحب محل حلويات في مصر



وكالات / سما /

في حادثة مأساوية، خسر صاحب أحد محال الحلويات في مدينة قليوب المصرية حياته، في مشاجرة تسببت بها قطعة "كيك".

وبحسب وسائل إعلام محلية، دخلت طفلة إلى المحل بغرض شراء قطعة "كيك" وخرجت وبعد لحظات عادت تريد إرجاع القطعة، إلا أن صاحب المحل رفض بسبب تغير شكلها بعد العبث بها.

وأقدمت الطفلة بعد ذلك على إخبار أفراد عائلتها، ليقوم 4 أشخاص منهم بالتوجه للمحل والتعدي على صاحبه بالأسلحة البيضاء حتى أرادوه قتيلا أمام والدته وزوجته وأولاده.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بحدوث مشاجرة أدت إلى مصرع شخص، بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

وحتى الآن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على اثنين من المشتبه بهم في الجريمة.

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