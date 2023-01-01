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آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين

الأحد 21 مايو 2023 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الإثنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن السفر سيكون للحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2023/20)، إضافة إلى الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/20).

ونوهت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، مطالبة المسافرين بالتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت المسافرين لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما طالب المسافرين بإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وأشارت إلى ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

#آلية السفر #معبر رفح #السفر

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