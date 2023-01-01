بدء امتحانات الثانوية الأزهرية في غزة

غزة/ سما /

انطلقت صباح اليوم الأحد امتحانات المعاهد الأزهرية في قطاع غزة والتي تأتي متزامنة مع مشيخة الأزهر الشريف بمصر.



وقال عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين الدكتور علي النجار، إن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الثانوية الازهرية ٤٥٠ طالب وطالبة، موزعة على الفرعين الأدبي والعلمي.

وأضاف النجار "تم تجهيز عملية سير الامتحانات مسبقا لتوفير الجو المناسب والملائم للطلبة لتقديم امتحاناتهم."

وتابع، اجرينا صباح اليوم متابعة على الطلبة المتقدمين للامتحانات بمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بغزة أحمد حلس ومحافظ محافظة غزة إبراهيم النجار ورئيس جامعة الازهر الدكتور عمر ميلاد وثلة من الاكاديميين وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وأوضح أن أسئلة الامتحانات جاءت مراعية للفروق الفردية لجميع الطلبة، وهي تأتي من مشيخة الأزهر بجمهورية مصر العربية وكذلك أوراق الاجابة ترسل مرة ثانية لمشيخة الازهر لتصحيح الاجابات، ويتم ذلك عن طريق سفارة دولة فلسطين.

وأشار إلى أنه حتى اللحظة لم تأتي أي صعوبة أو شكوى من الطلبة حول أسئلة الامتحانات.

ونوه أن ١٠٠ منحة اعفاء كاملة لمن يريد الدراسة في مشيخة الازهر بدون رسوم مع توفير سكن لهم.