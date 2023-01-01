الاحتلال يعزل 3 أسرى من بيت لحم في ظروف مشددة

رام الله / سما /

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على عزل ثلاثة أسرى في زنازين سجن النقب الصحراوي في ظروف مشددة بعد الاعتداء عليهم من قبل قوات الشاباص.

وذكرت مصادر محلية أن الأسرى، هم أدهم جمال فراج من مخيم الدهيشة وجيفارا أحمد صلاح، وسيد صبيح من سكان بلدة الخضر إلى الجنوب من مدينة بيت لحم.

وأفادت أن قرار عزل الشبان الثلاثة جاءت في أعقاب نقلهم من سجني نفحة والنقب الصحراويان إلى محكمة عوفر العسكرية وذلك للنظر في قضية الأسيرين فراج وصلاح المعتقلان منذ أشهر طويلة وهما بانتظار قرار الحكم ولا زالا موقوفين وكذلك للنظر في استئناف الأسير صبيح المعتقل إداريًا منذ ثمانية أشهر وقد أحضر من سجن النقب الصحراوي.

وتم الاعتداء على الأسرى، وهم في غرفة الانتظار التابعة لمحكمة عوفر، وقد أبلغ فراج عائلته وهم في قاعة المحكمة، وقد جرى الاعتداء عليه وعلى زميليه، وبعد الانتهاء من جلسة المحاكمة جرى عزلهم في زنازين سجن النقب لمدة 21 يوما بدأت من العاشر من الشهر الجاري.