فتوح: اقتحام بن غفير الأقصى لن يغير من هوية القدس

رام الله / سما /

أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، قيام وزير حكومة اليمين ايتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف فتوح في بيان له، اليوم الأحد، أن الاقتحام المتكرر لحرم المسجد الاقصى من قبل بن غفير، وعقد حكومة الاحتلال العنصرية اجتماعها داخل نفق تحت حائط البراق لن يغير من هوية القدس بحضارتها وثقافتها ومساجدها وكنائسها وازقتها شاهدة على عمقها التاريخي العربي الإسلامي.

وقال، إن شعبنا يعرف كيف يحمي مقدساته وتراثه الوطني والتاريخي وما حدث بشهر رمضان خير دليل على عظمة شعبنا الصامد على أرضه المدافع عن مقدساته.