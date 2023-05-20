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حكومة الاحتلال تعقد جلستها في أنفاق حائط البراق ونتنياهو يوجه رسالة لأبو مازن

الأحد 21 مايو 2023 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة الاحتلال تعقد جلستها في أنفاق حائط البراق ونتنياهو يوجه رسالة لأبو مازن



القدس المحتلة / سما /

عقدت حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، اليوم الأحد، جلستها الأسبوعية، في أنفاق حائط البراق بمدينة القدس المحتلة.

وقال نتنياهو في بداية جلسة الحكومة، إن الاجتماع بمثابة رسالة لأبو مازن بعد تصريحاته في الأمم المتحدة أنه لا علاقة لليهود بالقدس، مدعيًا أن اليهود تواجدوا في هذه الأرض قبل 3 آلاف عام.

واوضح بالقول :" ابو مازن قال منذ ايام ان لا علاقة للشعب اليهودي بالقدس والحرم هنا لذلك ألفت انتباهه اننا اليوم نعقد اجتماعنا الخاص هنا اليوم في عمق القدس وحرمها ".

وزعم أن حكومته حققت الردع ضد الفصائل الفلسطينية بغزة بعد العملية الأخيرة ضد الجهاد الإسلامي وهو ما سمح لمسيرة الأعلام بتنظيمها كما هو مخطط لها.

وفي سياق آخر، دعا نتنياهو، وزراء أحزاب الائتلاف الحكومي بالحفاظ عليه واستمرارية الحكومة الحالية، متحدثًا عن قدرته في إيجاد حل لأزمة الموازنة الحالية.

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