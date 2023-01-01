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وزير المالية الفرنسي يتجاهل محاولات سموتريتش الاجتماع معه

الأحد 21 مايو 2023 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير المالية الفرنسي يتجاهل محاولات سموتريتش الاجتماع معه



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع واي نت العبري، الأحد، أن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، تجاهل محاولات نظيره الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لعقد لقاء بينهما على خلفية مشاركتهما في مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي سيعقد في باريس الشهر المقبل.


وبحسب الموقع العبري، فإن مجموعة من الشخصيات الفرنسية سواء من وزارة المالية أو الخارجية، وحتى بلدية باريس، تجاهلت طلب مكتب سموتريتش لتنسيق عقد لقاءات بينهم وبينه.


وأشار الموقع، إلى أن مكتب سموتريتش يبدو أنه حاول أيضًا عقد لقاءات مع مسؤولين آخرين من الدول المشاركة في المؤتمر، إلا أنه لم يتم التنسيق لذلك حتى الآن.

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