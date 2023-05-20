الاحتلال يجرف أراضي ويخطر بالاستيلاء على 14.5 دونم جنوب نابلس

نابلس / سما /

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أراضي تابعة لبلدة عصيرة القبلية، وأخطرت بالاستيلاء على نحو 14.5 دونم من أراضي المواطنين في بلدات تل وجيت وفرعتا جنوب غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، إن آليات الاحتلال جرفت اراضي في عصيرة القبلية للمرة الثانية، مشيرا إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم تجريف أراضٍ في بلدة بورين، ودير الحطب بمحافظة نابلس.

وأضاف، أن قوات الاحتلال أخطرت بالاستيلاء على أراضي المواطنين من بلدات تل حوض (رقم 15)، موقع قعدة الجاموس والكركبة، وحوض (رقم 4) موقع خلايل سعدة من اراضي فرعتا، وحوض (رقم 12 و8) من موقع مرج قعدة جاموس، وموقع خلة الجامع من اراضي بلدة جيت؛ بما يقدر بنحو 14.5 دونم لصالح توسعة مستوطنة "حفات جلعاد".

وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين طالت المواطنين في مادما بإطلاق النار على أحد المواطنين، وتقليع اشجار الزيتون في قصرة، وتكسير وتحطيم محتويات إحدى الغرف الزراعية في سبسطية. وفي سياق منفصل، نوه دغلس إلى ان قرار وزير جيش الاحتلال البدء بتطبيق قانون "إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة"، بما يعنيه ذلك من السماح للمستوطنين المتطرفين بالعودة إلى بؤرة "حومش" المخلاة وشرعنتها، مؤشر خطير على تصاعد وتيرة التطورات الميدانية.