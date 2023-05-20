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وزارة شؤون القدس: اقتحام بن غفير للأقصى خطير واستهتار بالعالم أجمع

الأحد 21 مايو 2023 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

قالت وزارة شؤون القدس إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، انتهاك خطير لحرمة المسجد الأقصى واستهتار بالعالم.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن "اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى، للمرة الثانية، في ساعة مبكرة من الصباح وتحت حماية احتلالية مشددة، انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، ومحاولة مدانة ومكشوفة لتغيير الوضع القائم فيه، ومحاولة من حكومة الاحتلال لتفجير الأوضاع".

وأشارت إلى سعي حكومة الاحتلال إلى تفجير حرب دينية من خلال ما تسمى بمسيرة الأعلام الاستفزازية، ومن خلال انعقاد حكومة الاحتلال نفسها في حائط البراق.

واعتبرت وزارة شؤون القدس، أن الاقتحام هو بمثابة استهتار إسرائيلي رسمي بالعالم أجمع، وقالت: "لقد ضرب بن غفير عرض الحائط كل الإدانات العربية والإسلامية والدولية، من خلال اقتحامه المتجدد".

وأضافت: "ما جرى من اقتحام خطير من بن غفير وانعقاد حكومة الاحتلال في حائط البراق يستدعي من المجتمع الدولي الانتقال من الأقوال إلى الأفعال في التعامل مع الانتهاكات المستمرة للمقدسات في القدس قبل فوات الأوان".

ووجهت الوزارة التحية إلى أهلنا المرابطين في القدس والذين واجهوا ويواجهون محاولات اقتلاعهم من مدينتهم والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مقدساتهم.

#وزارة شؤون القدس #المسجد الأقصى

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