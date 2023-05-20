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إيران: 6 قتلى من حرس الحدود واعتقال مجموعة مرتبطة بإسرائيل

الأحد 21 مايو 2023 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: 6 قتلى من حرس الحدود واعتقال مجموعة مرتبطة بإسرائيل



القدس المحتلة / سما /

قتل ستة أفراد من حرس الحدود الإيراني في اشتباكات مع مجموعة مسلحة وقعت جنوب شرق البلاد، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وقال وزير الاستخبارات الإيراني إن مجموعة "إرهابية" مرتبطة بإسرائيل اعتقلت على الحدود الغربية للبلاد؛ حسبما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية إن ستة من حرس الحدود قتلوا في هجوم في سراوان في محافظة سيستان-بلوشستان الحدودية مع باكستان.

وتعتبر سيستان بلوشستان واحدة من أفقر المحافظات في إيران وتضم أقلية البلوش المسلمة السنية بمعظمها.

وتشهد المحافظة باستمرار اشتباكات بين قوات الأمن والمتمردين البلوش أو جماعات متطرفة من المسلمين السنة أو تجار مخدرات.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أن الهجوم شنته "جماعة إرهابية كانت تحاول التسلل إلى البلاد" ولكنها "فرت عبر الحدود بعد الاشتباك".

وأشارت الوكالة إلى أن نائب قائد الشرطة الوطنية وقائد حرس الحدود وصلا إلى المنطقة للتحقيق في الحادث.

وفي آذار/ مارس الماضي، قتل ضابطا شرطة بالرصاص في اشتباكات مع "مجرمين مسلحين" في ذات المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

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