واتساب يستحدث واجهة جديدة لمستخدمي WhatsApp Web

وكالات / سما /

يضع تطبيق واتساب جميع مستخدميه في عين الاعتبار لتوفير تجربة مميزة عند استخدام التطبيق، سواء كنت تستخدم الواتساب على أنظمة التشغيل أندرويد أو IOS، أو حتى خلال الويب، ستجد أمامك سلسلة من المزايا والخدمات الجديدة التي تواكب نية "الواتساب" في تطوير أدواته وتقديم منتج متميز للجمهور المستهلك.

تحديث واجهة الويب

ووفقا لما ذكر في موقع wabetainfo، وهو المسؤول الأول عن الأخبار والمستجدات المتعلقة بعمليات تطوير الواتساب من داخل مقر الشركة، فإن واتساب تعمل حاليا على إدخال تحسينات جديدة على تطبيقات الويندوز و macOS الأصلية، وكذلك عملاء WhatsApp Web، حيث طورت ميزة تدعم تحسين تجربة المستخدم عبر إعادة تصميم واجهة التطبيق، لذا إذا أردت أن تستخدم آخر مزايا الواتساب كل ما عليه فعله هو تحديث التطبيق والانضمام للبرنامج التجريبي الذي يدعم واجهة الويب المحدثة.

ويوفر التحديث الجديد لعملاء الويب واجهة جديدة للدردشات ستلاحظها بمجرد بدء محادثة مع الطرف الآخر، كما أهتم واتساب بإعادة تصميم لوحة الرموز التعبيرية " emoji"، وكذلك استحدث شكل أيقونات علامات تبويب الملصق ومشاركة الملفات والفيديوهات والصور.

الجدير بالذكر أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتمكن جميع مستخدمي الواتساب من الاستفادة من التحديث الجديد لواجهة الواتساب، إلا أنه في الوقت الحال يدعم الإصدارات التجريبية فقط.

تحرير الرسائل النصية

في الـ15 من مايو 2023، أعلن تطبيق الواتساب عن طرح ميزة تعديل الرسائل النصية للإصدارات التجريبية، وهي ميزة تتيح تعديل الرسائل التي تم إرسالها بالفعل داخل المحادثة خلال 15 دقيقة فقط، وإلا فلن تتمكن من تعديلها بعد مرور المدة المحددة، وإذا أردت أن يدعم جهازك هذه الميزة لابد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق الواتساب.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة واتساب عن نيتها في إطلاق تطبيقها الرسمي لنظام تشغيل الساعات الذكية "Wear OS"، بالشكل الذي يدعم إرسال واستقبال الرسائل النصية وكذلك الصوتية خلال معصم اليد، وتشير التقارير إلى أن تطبيق واتساب يدعم ساعات ذكية مثل Pixel Watch" من "جوجل"، Galaxy Watch 5" من "سامسونج".