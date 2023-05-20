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هنية يكرّم بطل الدوري الممتاز لكرة السلة

الأحد 21 مايو 2023 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يكرّم بطل الدوري الممتاز لكرة السلة



غزة / سما /

كرّم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، نادي خدمات البريج بطل الدوري الممتاز لكرة السلة في قطاع غزة، في استاد "فلسطين" الرياضي بغزة.

وحضر الحفل د. أيمن دويك رئيس بلدية البريج، ود. يحيى الخطيب المدير العام في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعلي أبو حسنين عميد كرة السلة ورئيس اتحاد اللعبة الأسبق، وجمال أبو يوسف رئيس اتحاد كرة اليد، وخليل أبو شمالة نائب رئيس اتحاد كرة السلة، وعدنان عيسى رئيس نادي خدمات البريج، وقيادة شرطة المحافظة الوسطى, والعديد من الشخصيات الرياضية والوطنية.

وقال هنية خلال كلمته, إن حفل التكريم يأتي بعد العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة مؤخرا, مؤكدا أن جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني, ومقدما مبلغ 3000 دولار مكافأة للبطل.

وأضاف: "ستبقى مسيرتنا حافلة في كل المجالات, لأن كل فلسطيني يحمل رسالة الكرامة والحرية", مشيدا بالإنجاز الذي حققه نادي خدمات البريج.

وشكر اتحاد اللعبة على إنجازاته في الموسم الأخير, وكذلك بلدية البريج على دعمها للرياضة، مبديا استعداده لرعاية كأس فلسطين واستضافة بطل المحافظات الشمالية.

أما أبو شمالة, فأشاد بجهود هنية في مساندة جميع الاتحادات والأندية الرياضية بالبطولات, مهنئا خدمات البريج على تحقيقه لقب الدوري.

وذكر أن اتحاد السلة أنجز عدة بطولات على مستوى كافة الفئات العمرية, مبينا أن كأس "المرحوم عادل أسمري", ستنطلق السبت المقبل بدعم "المجلس الأعلى".

#عبد السلام هنية #خدمات البريج #كرة السلة #الدوري الممتاز #غزة

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