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غسان البلعاوي يتولى تدريب فريق جديد بعقد طويل الأمد

الأحد 21 مايو 2023 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غسان البلعاوي يتولى تدريب فريق جديد بعقد طويل الأمد



غزة / سما /

توصل نادي الجلاء أحد أندية دوري الدرجة الثانية لاتفاق مع المدرب المخضرم الكابتن غسان البلعاوي، لقيادة تدريب الفريق في الموسم القادم.

واتفق مجلس إدارة نادي الجلاء الجديد مع البلعاوي، على تولي تدريب الفريق بعقد يمتد ما بين موسم واحد وحتى خمسة مواسم، بهدف إعادة تكوين فريق قادر على المنافسة على البطولات مستقبلاً، وإعداد فريق من الشباب واكتشاف مواهب تخدم النادي لسنوات قادمة.

وسيعتمد النادي على أبنائه من اللاعبين في الموسم القادم، مع الاستعانة ببعض لاعبي الخبرة، حيث وضع مجلس الإدارة خطة ورؤية مستقبلية، وتم التوافق عليها مع الجهاز الفني.

وهبط الجلاء من دوري الأولى الموسم الحالي، وفي الموسم الذي سبقه من دوري الدرجة الممتازة، حيث تأثر النادي بعدم الاستقرار المالي والإداري وعدم وجود مقر، قبل أن تستقر أوضاعه مع بداية العام الحالي.

ويعتبر الكابتن غسان البلعاوي من أكثر المدربين خبرة في فلسطين، وسبق له قيادة المنتخب الوطني والأولمبي، كما درب عدة فرق في غزة والضفة الغربية، ويحمل شهادة تدريب “A”، علماً أنه من أوائل المحترفين في فلسطين الذين احترفوا بالخارج، عندما لعب لناديي الوحدات والفيصلي الأردنيين خلال حقبة الثمانينات.

#غسان البلعاوي #نادي الجلاء #دوري الثانية

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