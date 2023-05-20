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الهباش: حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية عن تداعيات اقتحام بن غفير للأقصى

الأحد 21 مايو 2023 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية عن تداعيات اقتحام بن غفير للأقصى



رام الله / سما /

حذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش من أن استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وعلى رأسهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، سيقود إلى اشعال المنطقة والعالم، ونحمل حكومة الاحتلال المسؤولية.

وأضاف الهباش، في بيان، صدر اليوم الأحد، ان هذه الاقتحامات المستمرة هي ذروة الحرب الدينية التي تشنها دولة الاحتلال ضد كل ما هو إسلامي في مدينة القدس، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وقرارات المجتمع الدولي.

كما طالب بضرورة التحرك على المستويات كافة لوقف الانتهاكات المتكررة بحق المسجد الأقصى، مؤكدا أن شعبنا سيستمر بالدفاع عن مقدساته مهما بلغ الثمن ومهما كانت التضحيات.

#محمود الهباش #ايتمار بن غفير #حكومة الاحتلال

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