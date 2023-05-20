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"الأوقاف" تدين اقتحام المتطرف بن غفير المسجد الأقصى

الأحد 21 مايو 2023 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، اقتحام ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان صحفي اليوم الأحد، أن ما يقوم به المستوى السياسي في حكومة اليمين المتطرف، من خلال اقتحاماته هذه، هو اعتداء على مكان ديني خالص للمسلمين، ليس لغيرهم أي أحقية فيه، وهو جريمة نكراء واعتداء على المقدسات وأماكن العبادة الإسلامية.

وطالبت المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل والفوري للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة، كما طالبت أبناء شعبنا بشد الرحال والرباط في الأقصى للدفاع عنه.

#وزارة الأوقاف #المسجد الأقصى #بن غفير

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