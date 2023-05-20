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حماس تعقّب على اقتحام "بن غفير" للأقصى

الأحد 21 مايو 2023 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقّب على اقتحام "بن غفير" للأقصى



القدس المحتلة / سما /

قالت حركة حماس إنّ الاقتحام الهمجي الذي نفذه وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين لساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد؛ تأكيدٌ على عمق الخطر المُحدق بالأقصى في ظل هذه الحكومة الصهيونية الفاشية وصلف وزرائها من اليمين المتطرف.

وأكدت الحركة في بيان لها على أن "شعبنا لديه من الإصرار ما هو أكبر وأطول نفسًا من الاحتلال، ولن يستسلم شعبنا أمام هذا العدوان، ولن نترك الأقصى وحيدًا".

وحملت الاحتلال المجرم كامل تبعات هذا الاعتداء الهمجي.

ودعت أبناء شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى تكثيف الرباط بالأقصى وشد الرحال إليه، وتسييجه بالمُقل والأرواح والمُهج، والوقوف سدًّا منيعًا أمام كل محاولات تدنيسه وتهويده.

#حماس #المسجد الأقصى #ايتمار بن غفير

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