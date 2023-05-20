ريال مدريد يحدد بديل كريم بنزيما في الميركاتو الصيفي

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن الصفقة الهجومية التي سيبرمها ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف التعاقد مع مهاجم يتناوب مع كريم بنزيما في الموسم القادم.

وظهرت حاجة الفريق الملكي لمهاجم جديد في الآونة الأخيرة، حيث غاب بنزيما عن ثلث مباريات الفريق في الموسم الحالي بسبب الإصابة أو الراحة، كما شهد مستواه تراجعاً بسيطاً في بعض الفترات، وهذا الأمر كلّف الفريق خسارة نقاط عديدة في الليجا.

ويراهن ريال مدريد على التعاقد مع كيليان مبابي أو إيرلينج هالاند لخلافة كريم بنزيما، لكن هذا الأمر غير قابل للتحقيق في الصيف المقبل، ولذلك تفكّر الإدارة في ضم مهاجم يمكنه أخذ مكان النجم الفرنسي عندما يغيب للراحة أو الإصابة، لاسيما وأن النادي سيتخلّص من ماريانو دياز عقب نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد يريد التوقيع مع خوسيلو مهاجم إسبانيول وصاحب 33 عاماً، ورغم أن عقده يمتد حتى عام 2025، وشرطه الجزائي يبلغ 30 مليون، إلا أن النادي لن يواجه صعوبة بضمه لأن الفريق الكتالوني سيهبط إلى الدرجة الثانية.

ويعد خوسيلو من خريجي اكاديمية ريال مدريد، ولعب مع الفريق الأول مباراتين في حقبة جوزيه مورينيو، وهذا عامل يصب في صالحه، لأنه لن يحتاج لوقت طويل للتأقلم، فهو يعرف النادي جيداً.

ويقدّم خوسيلو أداء جيد نسبياً في السنوات الأخيرة، حيث استطاع هذا الموسم تسجيل 16 هدفاً في الدوري الإسباني وكأس الملك، وهو معدل تهديفي جيد في ظل قلة الفرص التي يخلقها إسبانيول.