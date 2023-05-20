جوارديولا يقترح صفقة تبادلية مثيرة مع بايرن ميونخ

يقترح المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إبرام صفقة تبادلية مثيرة مع نادي بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة ميرور البريطانية أفادت بأن جوارديولا لا يرغب في عودة الظهير الأيمن، البرتغالي جواو كانسيلو، لكتيبة السيتي من جديد، في الوقت الذي يستمر فيه اللاعب في تقمص ألوان الفريق البافاري بنظام الإعارة.

وأوضحت الصحيفة أن جوارديولا لن يسمح بعودة كانسيلو للسيتي بسبب الفتنة التي تسبب فيها داخل غرفة ملابس بطل الدوري الإنجليزي حين جلس على مقاعد البدلاء، وقلت الدقائق التي كان يحصل عليها مع الفريق.

ولا يريد جوارديولا أن يعكر كانسيلو صفو غرفة ملابس فريقه من جديد، لذلك يحاول استغلال تواجده في البايرن من خلال التعاقد مع جوشوا كيميتش، متوسط ميدان الفريق الألماني، في صفقة تبادلية.

وأشارت ميرور إلى أن النادي الإنجليزي سيفتح خطاً من المفاوضات مع نظيره الألماني لمعرفة رأيه بشأن إمكانية عقد الصفقة التبادلية والتي ستعني انتقال كيميتش لملعب الاتحاد، واستمرار كانسيلو في أليانز أرينا.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يرغب فيه البايرن في السماع لأي عروض من أجل ضم كيميتش، حيث يعتبره النادي الألماني غير قابل للمس في تشكيلة المدرب توماس توخيل للموسم المقبل.