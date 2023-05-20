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فيديو.. برشلونة يسقط أمام سوسيداد في ليلة الاحتفال باللقب

الأحد 21 مايو 2023 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يسقط أمام سوسيداد في ليلة الاحتفال باللقب



وكالات / سما /

سقط فريق برشلونة في فخ الخسارة من ضيفه ريال سوسيداد، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، لحساب مباريات الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإسباني.

الفريق الكتالوني توج باللقب بشكل رسمي من الجولة الماضية بالفوز على إسبانيول في ديربي كتالونيا في ملعب كورنيا إيلبرات، واحتفل باللقب في ملعب الكامب نو مع جماهيره التي حضرت في مباراة سوسيداد.

سوسيداد دخل في أجواء اللقاء سريعاً بهدف في الدقيقة الخامسة عن طريق ميكيل ميرينو، بعد خطأ فادح من الفرنسي جوليس كونديه، لينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف.

وعقب الاستراحة، سعى برشلونة لتسجيل هدف التعادل، وفي ظل سعيه، تلقى ضربة جديدة بعدما سجل ألكسندر سورلوث، الذي قطع الكرة من كونديه في الهدف الأول، الهدف الثاني لضيوف الكامب نو عند الدقيقة 71.

وقلص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الفارق لبرشلونة بتسجيل هدف فريقه الأول في الدقيقة 90، ليحاول رجال تشافي هيرنانديز إدراك التعادل في الوقت المبدد دون جدوى.

وفي ضوء النتيجة يرتفع رصيد سوسيداد إلى 65 نقطة في المرتبة الرابعة، بينما يتوقف رصيد البارسا عند 85 نقطة في الصدارة.

#برشلونة #ريال سوسيداد

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