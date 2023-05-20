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فيديو.. يخسر ويمنح مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي رسمياً

الأحد 21 مايو 2023 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. يخسر ويمنح مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي رسمياً



وكالات / سما /

خسر فريق أرسنال من مضيفه نوتنجهام فورست، بهدف دون رد، مساء أمس السبت، في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليمنح منافسه مانشستر سيتي لقب البريميرليج بشكل رسمي.

كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا عادت بخفي حنين من ملعب سيتي جراوند، معقل نوتنجهام، بعد الخسارة بهدف سجله المهاجم النيجيري تايوو أونيي عند الدقيقة التاسعة عشر من الشوط الأول.

وحاول المدفعجية تعديل النتيجة في الوقت المتبقي من الشوط الأول، دون أن ينجح رجال أرتيتا في فعلها، لتتأجل المهمة إلى ما بعد الاستراحة.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات أرسنال لتسجيل هدف التعادل، وسط محاولات في الجهة المقابلة من قبل الفريق المحلي لتسجيل هدف مضاعفة النتيجة، لتبقى الأمور على حالها في دقائق الفترة الثانية والوقت المبدد الذي قدره الحكم بسبع دقائق.

وفي ضوء النتيجة، يرتفع رصيد نوتنجهام للرقم 37 في المرتبة السادسة عشر بجدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد الجانرز عند 81 نقطة في خانة الوصيف، بفارق 4 نقاط عن مان سيتي، الذي خاض مباراتين أقل.

 
#أرسنال #الدوري الإنجليزي #مانشستر سيتي

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