لايبزيج يُشعل الدوري الألماني بفوزٍ تاريخي على بايرن ميونخ

تعرض بايرن ميونخ لهزيمةٍ قاسية أمام لايبزيج بثلاثة أهدافٍ لهدفٍ، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الألماني.​

وافتتح التسجيل في المُباراة التي استضافها ملعب أليانز أرينا في ميونخ النجم سيرج جنابري في الدقيقة 25 بعد تسديدة قوية غالطت حارس مرمى الفريق الضيف.

وتعادل كونراد لايمر لفريق لايبزيج في الدقيقة 64 بعد تتويجه لهجمةٍ مُرتدة نُظمت كما ينبغي، وأنهى نجم الضيوف الهجمة بتسديدة قوية في مرمى البافاريين.

وسجل كريستوفر نكونكو الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

وسجل دومينيك سوبوسلاي الهدف الثالث لفريق لايبزيج في الدقيقة 86 من ركلة جزاء أيضاً.

وقدم لايبزيج خدمة الموسم لفريق بوروسيا دورتموند الذي يحتاج للفوز في مُبارتيه لحسم لقب البوندسليجا دون النظر لأي نتيجة اخرى.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول برصيد 68 نقطة ويتبقى له مُباراة واحدة فقط ضد كولن على أرض الأخير يوم السبت المُقبل.

فيما يحتل دورتموند المركز الثاني برصيد 67 نقطة ويتبقى له مُبارتان ضد أوجسبورج غداً على أرض الأخير، قبل أن يُنهي المُسابقة بمُواجهة ماينز على أرض ملعب سيجنال أدونا بارك يوم السبت المُقبل.