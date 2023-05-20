رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، وهآرتس، ومعاريف)، الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت أحرونوت":

معركة جوية أميركية روسية بعد موافقة الرئيس الأميركي على تزويد أوكرانيا بطائرات (اف 16)

"الخطوة غاية في الخطورة": روسيا تهدد حلفاء أوكرانيا

في الطريق الى اقرار الميزانية والمعركة داخل الائتلاف الحكومي

أحزاب من الائتلاف يهددون بعدم التصويت على الميزانية إذا لم يحصلوا على ميزانيات إضافية لوزاراتهم

محافظ بنك إسرائيل سيرفع الفوائد البنكية مرة أخرى

للأسبوع الـ20 على التوالي: أكثر من 285 ألف شخص يشاركون في المظاهرات ضد حكومة نتنياهو

حرج دبلوماسي لوزير المالية سموتريش الذي سيشارك بمؤتمر في باريس لأن الفرنسيين يرفضون لقاءه

مسيرة سيارات من الجليل والنقب والمثلث الى القدس احتجاجا على الجريمة داخل أراضي عام 48

د. ميخائيل ميلشتين: الإنجاز الكاذب للحرب الأخيرة على غزة

"معاريف":

الميزانية والاحتجاج

شعار المظاهرات امس: كفى نهبا للمال العام

مقتل ابن نائب رئيس مجلس كفر ياسيف فراس مساعدة

اعتقال خمسة يهود وثلاثة فلسطينيين بعد المواجهة العنيفة في القدس وثلاثة من اليهود من المستوطنين

جلسة الحكومة الأسبوعية ستعقد في الأنفاق تحت الحرم القدسي لإقرار مشاريع للقدس

"هآرتس":

اذا لم تقر الميزانية حتى نهاية الشهر سيتم حل الكنيست والذهاب الى انتخابات جديدة

قائد المنطقة الوسطى العسكري يوقع على قرار يسمح للمستوطنين بالبقاء في البؤرة الاستيطانية "حومش"

جدعون ليفي: الاحتجاج كان يجب ان يكون في الدفاع عن الديمقراطية في باب العمود

افتتاحية الصحيفة: الطريق الى الانتحار الوطني