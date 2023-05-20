رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى تسجيل اصابات خلال اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين في القدس ونابلس، واستيلاء سلطات الاحتلال على ستة دونمات في شوفة وتجريف أراضٍ في دير الحطب، ومخطط استيطاني جديد لإقامة 1700 وحدة في القدس، والسماح رسميا للمستوطنين بالعودة إلى "حومش".

كما أبرزت: دعوة مجموعة السبع للفلسطينيين والإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة نحو تحقيق حل الدولتين، والتأكيد على مواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني ووكالة "الأونروا".

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

إصابتان بالرصاص واعتداءات في القدس والضفة وتجريف مساحات واسعة من أراضي دير الحطب لتوسعة "ألون موريه"

إطلاق نار يستهدف سيارة للمستوطنين بالخليل

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

خبراء: قمة جدة نوجه عربي أكثر تضامنا واستقلالا

مجموعة السبع تدعو إلى تحقيق حل الدولتين

"الحياة الجديدة":

اصابات خلال اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين في القدس ونابلس.. والاحتلال يستولي على ستة دونمات في شوفة ويجرف أراضي في دير الحطب

مجموعة السبع تدعو الفلسطينيين والاسرائيليين إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة نحو تحقيق حل الدولتين.. وتؤكد مواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني ووكالة الأونروا

وقفة في باقة الغربية للمطالبة بالحرية للأسير وليد دقة

تظاهرات تل أبيب ضد حكومة نتنياهو ترفع العلم الفلسطيني

المئات يتظاهرون في كفر ياسيف تنديدا باستفحال الجريمة

"الأيام":

الاحتلال يستولي على أراض في شوفة لتوسيع مستوطنة ويجرف مساحات شاسعة من أراضي دير الحطب والمستوطنون يصعدون اعتداءاتهم في مناطق عدة

مخطط استيطاني جديد لإقامة 1700 وحدة في القدس

الاحتلال يسمح رسميا للمستوطنين بالعودة إلى "حومش"

اصابات واعتقالات في اعتداءات جديدة للاحتلال ومستوطنيه في القدس

مجموعة السبع تدعو إلى اتخاذ خطوات لتحقيق حل الدولتين

اسرائيل: عشرات الآلاف يتظاهرون مجددا ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ20 على التوالي

رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يوصون بدعم إعادة فتح بيت الشرق والغرفة التجارية بالقدس

اسرائيل تكشف عن استخدام الطائرات "الشبح" لأول مرة بالعدوان الأخير على غزة