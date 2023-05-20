الاحتلال يسمح رسميا بعودة المستوطنين إلى "حومش"

القدس المحتلة/سما/

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسمياً السماح للمستوطنين بـ"العودة والبقاء" في مستوطنة "حومش" التي أقيمت على أراضي بلدتي برقة شمال نابلس وسيلة الظهر جنوب جنين، والتي جرى إخلاؤها في إطار خطة الانفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، في العام 2005.

ووفق ما أوردته صحيفة يسرائيل هيوم العبرية مساء اليوم، فان ما يسمى "قائد المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال يهودا فوكس وقع قراراً يسمح للمستوطنين بالبقاء في مستوطنة "حومش" التي أخليت قبل 18 عاماً ضمن "خطة الانفصال".

ويعني القرار، حسب الصحيفة، أنه يمكن للمستوطنين "العودة" للمستوطنة وذلك في إطار إلغاء قانون الانفصال.