الكهرباء بغزة تعلن تسوية ديون اشتراكات شهداء العدوان الأخير

غزة/سما/

أعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، تسوية كافة الديون والمتأخرات عن اشتراكات الكهرباء المسجلة بأسماء شهداء العدوان الأخير على قطاع غزة.

وقالت الشركة في بيانٍ لها: "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والمجتمعية تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة والذي تعرض لعدوان غاشم (مايو 2023) أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء فإن الشركة قررت تسوية كافة الديون والمتأخرات عن اشتراكات الكهرباء المسجلة بأسماء الشهداء، وإبراء ذمتهم بشكل كامل حتى تاريخ الاستشهاد".

وتنفيذاً لهذا القرار فإن الشركة تدعو ذوي الشهداء لمراجعة أفرع الشركة كل حسب محافظته لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتلك التسويات اعتبارا من تاريخ 23/5/2023م.

وكانت رئاسة متابعة العمل الحكومي في جلستها الأخيرة قد أوعزت لشركة توزيع الكهرباء والبلديات لتقديم إعفاءات وتسهيلات لتسوية الديون والمتأخرات المتراكمة على الشهداء.