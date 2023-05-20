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باكستان تدين اقتحام "الأقصى"

السبت 20 مايو 2023 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
باكستان تدين اقتحام "الأقصى"



إسلام آباد/سما/

أدانت باكستان، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن "انتهاك حرمة أحد أقدس الأماكن في الإسلام يشكّل حدثًا آخر مقيتًا في سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي لا تحترم المشاعر الدينية لأكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم".

وأضافت، أن باكستان تجدد التأكيد على أن مثل هذه الأعمال تتعارض مع الحق في حرية التعبير والدين أو المعتقد للشعب الفلسطيني، وتتحدى جميع القوانين والأعراف الإنسانية وحقوق الإنسان .

ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة التي تصاعدت بشكل واضح منذ بداية هذا العام.

وجددت التأكيد على دعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية، ودعوتها لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة جغرافيا، على حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، كونه الحل الوحيد العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

#باكستان

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