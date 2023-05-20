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الاحتلال يواصل تجريف اراض في قرية دير الحطب

السبت 20 مايو 2023 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل تجريف اراض في قرية دير الحطب



نابلس/سما/

رفت آليات الاحتلال، اليوم السبت مساحات شاسعة من أراضي دير الحطب شرق نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن جرافات الاحتلال تقوم بأعمال تجريف في اراضي شرقي دير الحطب لصالح توسعة مستوطنة " الون موريه" المقامة عنوة على أراضي القرية.

وبين أن المنطقة التي تجري أعمال التجريف فيها تسمى رأس العين وتقع في حوض رقم 9،  وتقع فوق النبعة التي تم الاستيلاء عليها قبل سنوات ونصب كرافانات فيها.

وذكر دغلس أن مواصلة الاستيلاء على الأراضي سيزيد من خسارة أهالي دير الحطب لأكثر من 8 آلاف دونم لصالح المستوطنات في الفترة الأخيرة.

#الاحتلال #نابلس #دير الحطب

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