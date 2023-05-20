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مجدلاني: القيادة تتطلع لدعم عربي في 3 مسارات عقب قمة جدة

السبت 20 مايو 2023 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: القيادة تتطلع لدعم عربي في 3 مسارات عقب قمة جدة



رام الله/سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني ، اليوم السبت، إن القيادة الفلسطينية تتطلع لدعم عربي في ثلاثة مسارات خلال المرحلة المقبلة عقب القمة العربية التي انعقدت في مدينة جدة السعودية.

وصرح أحمد مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأن المسارات الثلاثة تتعلق بدعم التحرك الدبلوماسي الفلسطيني على الساحة الدولية في مواجهة إسرائيل.

وأوضح مجدلاني أن المسار الأول هو دعم الدول العربية لمساعي فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بما في ذلك الضغط من أجل تجنب فيتو أمريكي أو بريطاني يعرقل هذا المسعى.

وأفاد مجدلاني بأن المسار الثاني يتعلق بالتحرك العربي مع دول العالم لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 لإنقاذ حل الدولتين.

وأشار إلى أن المسار الثالث مرتبط بالرأي الاستشاري المرتقب صدوره عن محكمة العدل الدولية بما في ذلك تقديم المرافعات العربية اللازمة وحث الدول الإسلامية والصديقة حول العالم على ذلك.

#احمد مجدلاني

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