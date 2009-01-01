الهباش يبحث مع رئيس مركز دراسات القرآن في تتارستان آفاق التعاون

قازان/سما/

بحث قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، مع رئيس مركز دراسات القرآن الكريم والسنة المطهرة بمدينة قازان بجمهورية تتارستان الروسية، المفتي فريد سلمان، اليوم السبت، آفاق التعاون في خدمة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية بين دولة فلسطين وجمهورية تتارستان.

واطلع المفتي سلمان، الهباش على رسالة مركز دراسات القرآن الكريم في جمهورية تتارستان وأعماله المشتركة مع مختلف المراكز الإسلامية في كافة دول العالم الإسلامي للتأكيد على الرسالة الإنسانية العادلة للدين الإسلامي والتي جاءت من خلال سور وآيات القرآن الكريم التي تؤكد وسطية الدين الإسلامي وأنه دين يحمل الخير للبشرية جمعاء.

وبحث قاضي القضاة خلال اللقاء مع المفتي فريد سلمان آفاق التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجالات الدعوة والإرشاد ودراسات القرآن الكريم، مقدماً دعوة رسمية لرئيس المركز لزيارة فلسطين والمسجد الأقصى المبارك والاطلاع على واقع المعاناة التي يعيشها شعبنا على أرض الواقع جراء استمرار الاحتلال المجرم لأرضنا ومقدساتنا.

وتابع: إن مثل هذه الزيارات لعلماء المسلمين ومشايخهم هي جزء من الواجب الديني والأخلاقي الملقى على عاتق المسلمين جميعاً تجاه المسجد الأقصى المبارك وما يعانيه من ظلم وحصار من قبل الاحتلال .

وقدم الهباش، للمفتي سلمان نسخة من مصحف المسجد الأقصى المبارك والذي تمت كتابته بأيدي فلسطينية وتمت طباعته كمصحف دولة فلسطين ويتم توزيعه إلى كل دول العالم.