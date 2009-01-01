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بالفيديو: مستوطنون يعتدون على المواطنين في القدس المحتلة

السبت 20 مايو 2023 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: مستوطنون يعتدون على المواطنين في القدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على المواطنين في شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن مستوطنون اقتحموا شارع الواد، واعتدوا على عدد من المواطنين برش غاز الفلفل، وحطموا واجهات محال تجارية، بحماية من قوات الاحتلال التي اعتقلت شابا-لم تعرف هويته بعد- من المكان.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون حي رأس العامود، ومحيط "باب العامود"، كما اقتحمت قوات الاحتلال حي الصوانة وأزالت أعلاما فلسطينية كانت معلقة على الأعمدة.

وفي وقت سابق، اليوم، اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، بلدة الطور في القدس المحتلة، واعتدوا على المواطنين وحطموا زجاج عدة مركبات، وأطلقوا الرصاص بصورة عشوائية تجاه المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الناصر اللداوية، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في البلدة.

كما تجمع عدد من المستوطنين، في محيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأدوا رقصات استفزازية في المكان.

#القدس المحتلة #مستوطنون

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