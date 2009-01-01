"فاغنر" الروسية تعلن السيطرة الكاملة على "باخموت" الأوكرانية

وكالات/سما/

أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية يفغيني بريغوجين أن القوات الروسية فرضت اليوم السبت سيطرتها الكاملة على مدينة أرتيوموفسك (باخموت) الأوكرانية.



وقال بريغوجين في تسجيل مصور من أرتيوموفسك: "بحلول ظهر اليوم 20 مايو، تمت السيطرة على الجزء الأخير من أرتوموفسك"، وذلك "بعد 224 يوما من القتال".

وأعرب بريغوجين عن شكره الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجنرالين سيرغي سوروفيكين وميخائيل ميزينتسيف على الدعم الذي قدم لمقاتلي "فاغنر" خلال ملحمة أرتيوموفسك.

وأضاف بريغوجين أنه اعتبارا من 25 مايو، ستبدأ "فاغنر" في سحب وحداتها من أرتيوموفسك للاستراحة وإعادة التدريب، بينما ستنتقل السيطرة على المدينة لوزارة الدفاع.

وفي وقت سابق اليوم، قال أحد مقاتلي "فاغنر" لوكالة "نوفوستي" إن الفصائل الهجومية وصلت إلى الطريق المؤدي إلى قرية أيفانوفسكويه التي تسيطر عليها قوات كييف في ضواحي أرتيوموفسك، والتي أصبحت "خط النهاية" في معارك المدينة.

ي المقابل، نفى الجيش الأوكراني ذلك وقال إن قواته تواصل القتال هناك.

وقال سيرهي تشيريفاتي المتحدث باسم الجيش “هذا ليس صحيحا. وحداتنا تقاتل في باخموت”.

من ناحيتها، قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني اليوم السبت إن الوضع في باخموت حرج، مع تمسك القوات الأوكرانية بالدفاع في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة.

وكتبت عبر تطبيق تيليغرام للتراسل “قتال عنيف في باخموت. الوضع حرج”.

وأضافت “يسيطر مدافعونا حاليا على بعض المنشآت الصناعية ومرافق البنية التحتية في المنطقة والقطاع الخاص”.