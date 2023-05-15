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هيئة الدفاع عن صدام حسين تكشف لأول مرة 3 شروط عرضتها أمريكا مقابل العفو عنه

السبت 20 مايو 2023 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الدفاع عن صدام حسين تكشف لأول مرة 3 شروط عرضتها أمريكا مقابل العفو عنه



بغداد/سما/

كشف خليل الدليمي، الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن ثلاثة شروط عرضتها أمريكا على صدام حسين مقابل العفو عنه.


وقال الدليمي، خلال لقاء مع برنامج الذاكرة السياسية على قناة "العربية"، إن "الأميركيين فاوضوا صدام، واقترحوا عليه أن يرشح أحدا من جانبه ليعين نائباً لرئيس الجمهورية العراقية، لكن دون صلاحيات رئيسية مقابل العفو عنه".


وأضاف: "اشترطوا أيضا وقف القتال في الفلوجة ضد القوات الأمريكية، وطلبوا منه مغادرة البلاد بعد إطلاق سراحه"، لافتا إلى أنه "نقل تلك الشروط إلى صدام بنفسه".

وأكد الدليمي أن "صدام حسين رفض هذا العرض، واستشهد ببيت شعر يقول إن لم تكن رأساً فلا تكن آخره.. فليس الآخر سوى الذنب".


كما كشف الرئيس السابق لهيئة الدفاع، كيف كان يتواصل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مع المقاومة العراقية وينقل رسائل مشفرة إليها والشعب العراقي بشكل عام من معتقله الأمريكي.

وقال الدليمي، إنه وآخرين كانوا حلقة الوصل بينه وبين قيادات المقاومة العراقية، من بينها بعض قادة الجيش العراقي، حيث كان يقوم بتقديم المعلومات إليه بطريقة مشفرة خلال لقاءاتهم خلال جلسات محاكمته.


وأكد أن "صدام حسين كانت لديه معلومات من صانعي القرار حول نية الولايات المتحدة الأمريكية تقسيم العراق، لذلك كان يمرر رسائل أثناء محاكمته إلى جميع أطياف الشعب العراقي، ويتواصل مع بعض فصائل المقاومة العراقية وهو في الأسر، حتى وصل الأمر إلى أنهم كانوا يأخذون منه استشارة في بعض الأمور، من خلال جلسات المحاكمة أو من خلاله.

#صدام حسين

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