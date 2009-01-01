فيديو: تصرف مشين للاعب تركي بحق المصري تريزيغيه أثناء سجوده

وكالات/سما/

أثار سامت أكايدين، لاعب فنربخشة، جدلا واسعا على مواقع التواصل، بعد قيامه "بالبصق" على لاعب طرابزون سبور، المصري محمود حسن تريزيغيه، وذلك خلال مباراة الفريقين في الدوري التركي.

وأظهرت عدسات الكاميرات اللاعب سامت أكايدين وهو "يبصق" في تجاه تريزيغيه أثناء سجود الأخير احتفالا بتسجيله هدف فريقه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

وتسبب تصرف اللاعب التركي في غضب عدد من جمهور كرة القدم.

وانتهت المباراة بخسارة رفاق تريزيغيه بنتيجة 1-3.

ويقدم تريزيغيه أداء جيدا هذا الموسم مع فريقه طرابزون سبور، حيث ساهم في تسجيله 11 هدفا في الدوري التركي، إذ أحرز الدولي المصري ثمانية أهداف وصنع ثلاثة أهداف أخرى