"الجهاد": الاشتباك مع العدو مستمر بكل الأشكال

غزة/سما/

أكد الدكتور أنور أبو طه، رئيس الدائرة الإعلامية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن الاشتباك مع العدو الصهيوني مستمر بكل الأشكال، حتى بعد انتهاء معركة ثأر الأحرار باتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال د. أبو طه في تصريح صحفي اليوم السبت: سنعزز مقاومتنا وقدراتنا ولنا جولات وجولات حتى تحرير فلسطين كل فلسطين؛ و ليس في غزة وحدها، بل سيتحرك الفلسطينيون جميعاً والمسلمون في كل مكان".

وشدد على وحدة الدم الفلسطيني والعربي و الإسلامي في مواجهة المشروع الغربي و الصهيوني، مؤكدا أن معركة "ثأر الأحرار" مستمرة حتى تحرير الأقصى.