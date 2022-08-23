غزة: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

غزة/سما/

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2032.

وقال مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم جمال يوسف: "إن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2022_2023 بدأت اليوم السبت 20/5/2023 ، حيث هناك امتحانات موحدة على مستوى المديريات، وامتحانات على مستوى المدارس مع العلم أن جميع الامتحانات ستنتهي بتاريخ 29/5/2023.

وأوضح أن الوزارة أكملت مختلف الاستعدادات لعقد الامتحانات بالصورة المطلوبة، مؤكداً أنها من المنهاج الدراسي وتراعي الفروق الفردية.

وتفقدت وفود من الوزارة والمديريات سير الامتحانات في العديد من المدارس، متمنين النجاح والتفوق للطلبة.