  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة فتى برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري جنوب غرب جنين

السبت 20 مايو 2023 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة فتى برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري جنوب غرب جنين



جنين / سما /

أصيب فتى يبلغ من العمر (16 عاما) من قرية قفين في طولكرم، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز برطعة العسكري جنوب غرب جنين.

وذكر مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الفتى بشار سليمان طعمة، بمحاذاة السياج القريب من الحاجز العسكري، وأصابته بالساق، واحتجزته قبل أن تقوم بتسليمه للطواقم الطبية الفلسطينية.

وأضاف، أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للفتى طعمة، من قبل طواقم الهلال الأحمر، ونقله الى مستشفى ابن سينا في جنين، لتلقي العلاج.

#جنين #الاحتلال #اصابة #حاجز برطعة

الأكثر قراءة اليوم

مقترح "إسرائيلي" مدهش لمصر حول قطاع غزة

موقع سعودي يزعم: السنوار رفض مقترحاً إسرائيلياً وصف بالسخي لإبرام صفقة تبادل أسرى

حقيقة تفعيل خط ملاحي من العريش لغزة

عشرات الآلاف يشاركون في مهرجان "ثأر الأحرار" الذي تقيمه "الجهاد" في غزة وجنين ولبنان وسورية

فيديو: "ما خفي أعظم" يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال شيرين أبو عاقلة

صور ترصد رد فعل السيسي وبشار الأسد لحظة لقائهما لأول مرة

معاريف: حكومات "إسرائيل" منذ 2009 لها استراتيجية وحيدة وواضحة تجاه غزة

الأخبار الرئيسية

اليهود في القدس

استطلاع رأي: ثلثا الإسرائيليين غير مستعدين للعيش في القدس .. لهذه الاسباب

مجلة عسكرية اسرائيلية تطرح حلولا لمشكلة قطاع غزة …

مصادر عبرية: نتنياهو يتعرض لابتزاز كبير من وزرائه

الحمام في الاقصى

اختفاء الحمام .. ظاهرة غريبة تحدث في باحات المسجد الأقصى .. فيديو

منظومة الصواريخ بالليزر

الإسرائيليون يتساءلون: أين منظومة اعتراض الصواريخ بواسطة الليزر؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية