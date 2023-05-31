"كهرباء غزة" تعلن استمرار حملة أطلقتها في شهر رمضان

غزة / سما /

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم السبت، عن استمرار حملتها التي أطلقتها في شهر رمضان المبارك تحت شعار "حملة رمضان الخير عنا دووم.. عروضنا وجوائزنا كل يوم" .

وقالت الشركة في تصريح صحفي: "إن الحملة المميزة والمتنوعة تستهدف كافة شرائح المشتركين أبرزها حملة تسوية المتأخرات وكذلك حملة تجزئة الاشتراكات العائلية بالإضافة لحملة مكافأة المشتركين الملتزمين بالسداد النقدي وحملة التحول للقسط النقدي الثابت لمشتركي الدفع المسبق أيضاََ" .

ودعت المواطنين بغزة؛ إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة للتسهيلات وتصويب وتسوية أوضاعهم، منوهة إلى أن الحملة تنتهي بتاريخ 31/5/2023 .

وتابعت: "للمزيد من الاستفسارت والتسديد بإمكان الجميع تحميل تطبيق شركة الكهرباء أو زيارة صفحة الشركة على الفيسبوك أو زيارة الموقع الرسمي للشركة".