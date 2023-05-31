  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"كهرباء غزة" تعلن استمرار حملة أطلقتها في شهر رمضان

السبت 20 مايو 2023 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كهرباء غزة" تعلن استمرار حملة أطلقتها في شهر رمضان



غزة / سما /

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم السبت، عن استمرار حملتها التي أطلقتها في شهر رمضان المبارك تحت شعار "حملة رمضان الخير عنا دووم.. عروضنا وجوائزنا كل يوم" .

وقالت الشركة في تصريح صحفي: "إن الحملة المميزة والمتنوعة تستهدف كافة شرائح المشتركين أبرزها حملة تسوية المتأخرات وكذلك حملة تجزئة الاشتراكات العائلية بالإضافة لحملة مكافأة المشتركين الملتزمين بالسداد النقدي وحملة التحول للقسط النقدي الثابت لمشتركي الدفع المسبق أيضاََ" .

ودعت المواطنين بغزة؛ إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة للتسهيلات وتصويب وتسوية أوضاعهم، منوهة إلى أن الحملة تنتهي بتاريخ 31/5/2023 .

وتابعت: "للمزيد من الاستفسارت والتسديد بإمكان الجميع تحميل تطبيق شركة الكهرباء أو زيارة صفحة الشركة على الفيسبوك أو زيارة الموقع الرسمي للشركة".

#كهرباء غزة #رمضان #حملة #الكهرباء #شركة الكهرباء

الأكثر قراءة اليوم

مقترح "إسرائيلي" مدهش لمصر حول قطاع غزة

موقع سعودي يزعم: السنوار رفض مقترحاً إسرائيلياً وصف بالسخي لإبرام صفقة تبادل أسرى

حقيقة تفعيل خط ملاحي من العريش لغزة

عشرات الآلاف يشاركون في مهرجان "ثأر الأحرار" الذي تقيمه "الجهاد" في غزة وجنين ولبنان وسورية

فيديو: "ما خفي أعظم" يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال شيرين أبو عاقلة

صور ترصد رد فعل السيسي وبشار الأسد لحظة لقائهما لأول مرة

معاريف: حكومات "إسرائيل" منذ 2009 لها استراتيجية وحيدة وواضحة تجاه غزة

الأخبار الرئيسية

اليهود في القدس

استطلاع رأي: ثلثا الإسرائيليين غير مستعدين للعيش في القدس .. لهذه الاسباب

مجلة عسكرية اسرائيلية تطرح حلولا لمشكلة قطاع غزة …

مصادر عبرية: نتنياهو يتعرض لابتزاز كبير من وزرائه

الحمام في الاقصى

اختفاء الحمام .. ظاهرة غريبة تحدث في باحات المسجد الأقصى .. فيديو

منظومة الصواريخ بالليزر

الإسرائيليون يتساءلون: أين منظومة اعتراض الصواريخ بواسطة الليزر؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية