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بعد عودتها للجامعة العربية.."إسرائيل": سنواصل تنفيذ هجماتنا في سوريا

السبت 20 مايو 2023 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد عودتها للجامعة العربية.."إسرائيل": سنواصل تنفيذ هجماتنا في سوريا



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم السبت، أن حكومة بنيامين نتنياهو وجهت رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي عقب عودة سوريا لجامعة الدول العربية.

ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإنه بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وجهت إسرائيل رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن شرعية سوريا مرة أخرى بين العالم العربي لن تمنعها من مهاجمة أي مكان داخل أراضيها.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: إن "هذا لن يؤثر على تصرفات إسرائيل في سوريا".

ومنذ أسبوعين، قرر وزراء خارجية الدول العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.

#إسرائيل #سوريا #الجامعة العربية #نتنياهو #المجتمع الدولي

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