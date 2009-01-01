عادل إمام يقرر اعتزال الفن نهائيا: "أنا أديت رسالتي"

القاهرة / سما /

خلال السنوات الماضية، كانت هناك أخبار كثيرة يتم تداولها عن تحضير الفنان الكبير عادل إمام لفيلم جديد يعود به للسينما، بالمشاركة مع ابنه محمد إمام، وإخراج رامي إمام، بعنوان «الواد وأبوه».



وكان شقيق عادل إمام قد أكد ذلك أكثر من مرة في عدة تصريحات صحافية.



ولكن الفنان المصري شريف حلمي، خرج مؤخرا ليؤكد عدم نية الزعيم المشاركة في أي عمل سينمائي أو تليفزيوني جديد، وقراره باعتزال الفن، بعد أن أدى دوره تماما.



وقال الفنان شريف حلمي، الذي شارك في الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم الثالث والثمانين في منزله، إنه عندما سأل عادل إمام عن إمكانية عودته بعمل سينمائي أو تليفزيوني «هو حد عاوز منّي حاجة؟ مش أنا عملت كل الحاجات»، تمام.. أنا أديت رسالتي ودوري».



يذكر أن عادل إمام يمتلك مسيرة فنية كبيرة حقق من خلالها نجاحات عظيمة، حيث قدم حتى الآن 126 فيلمًا و16 مسلسلًا و11 مسرحية ومسلسل إذاعي، ومن أبرز أعماله فى السينما، (لصوص لكن ظرفاء، البحث عن فضيحة، المحفظة معايا، البعض يذهب للمأذون مرتين، مغامرون حول العالم، خلي بالك من جيرانك، رجل فقد عقله، شعبان تحت الصفر، الإنسان يعيش مرة، المشبوه، على باب الوزير، عصابة حمادة وتوتو، المتسول، الحريف، حب في الزنزانة، عنتر شايل سيفه، خمسة باب، الغول، حتى لا يطير الدخان، الأفوكاتو، اثنين على الطريق، احترس من الخط، واحدة بواحدة، زوج تحت الطلب، خلى بالك من عقلك، الإنس والجن، الهلفوت، كراكون في الشارع، سلام يا صاحبي، النمر والأنثى، المولد، شمس الزناتي، اللعب مع الكبار، الإرهاب والكباب، المنسي، بخيت وعديلة 1 و2، طيور الظلام، النوم في العسل، هاللو أمريكا، أمير الظلام، التجربة الدنماركية، عريس من جهة أمنية، السفارة في العمارة، عمارة يعقوبيان، مرجان أحمد مرجان وحسن ومرقص).



إضافة لعدد كبير من المسلسلات منها «أحلام الفتي الطائر» و»دموع في عيون وقحة» و»استاذ ورئيس قسم» و»فلانتينو».



وقدم للمسرحيات عدة مسرحيات حققت نجاحا جماهيريا كبيرا واستمرت لسنوات طويلة، مثل «مدرسة المشاغبين» و»الواد سيد الشغال» و»شاهد مشفش حاجة» و»الزعيم».