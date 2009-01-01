آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد.

وقالت "الهيئة"، إنّ السفر سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم 2023/20، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم 2023/20.

وأكّدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ونبهت، إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه، دون الطرف الآخر

وطالبت "الهيئة" الأجانب والمغتربين بتسوية أوضاعهم، لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، مؤكدة أنه لن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

كشف المسافرين الحافلة الأولى اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية الحافلة الأولى اضغط هنا