تركيا.. انطلاق جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة في الخارج

وكالات / سما /

انطلقت عملية التصويت في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التركية اليوم السبت، في الممثليات الخارجية والمنافذ الحدودية، بعد انعقاد الجولة الأولى في 14 مايو/ أيار الجاري، ولم يستوفِ فيها الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان أصوات الأغلبية.

وفاز الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى؛ إلا أن فارقاً ضئيلاً حال بينه وبين الأغلبية المطلقة البالغة أكثر من 50%؛ ما اضطرهم إلى جولة إعادة أمام خصمه كليجدار أوغلو، الذي حل في المركز الثاني.

وستكون هذه المرة الأولى في تاريخ تركيا، والتي تجري فيها جولة إعادة للانتخابات الرئاسية.

وحصد أردوغان 49.51% من أصوات الناخبين، في حين نال كمال كليجدار أوغلو على 44.92%، وسنان أوغان 5.17% ومحرم إينجه "المنسحب" 0.44%.

وسيتوجه 61 مليون ناخب في تركيا إلى مراكز الاقتراع يوم 28 مايو للاختيار بين المرشحين، في حين يمكن لنحو 3.4 ملايين ناخب في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من التصويت.

وتستضيف ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم والتي تضم 3 ملايين شخص من أصول تركية، يحق لنحو 5.1 ملايين شخص منهم التصويت في الانتخابات التركية.

وقال أردوغان في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر أمس الجمعة، "إن عملية التصويت للناخبين المقيمين بالخارج ستبدأ غدا السبت في الممثليات الدبلوماسية والمعابر الحدودية"، حاثاً ناخبي الخارج للتوجه إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "أرجو من مواطنينا المقيمين بالخارج ممارسة حقهم الديمقراطي، من خلال متابعة مواعيد الانتخابات عن كثب في البلدان التي يقيمون فيها".

واستكمالاً لتغريدته، فإنه ينتظر من المواطنين إظهار إرادتهم بشكل قوي للمرة الثانية، مضيفاً "وأنا على ثقة بأننا سنتجاوز هذا الاختبار أيضا".

في حين أشاد أردوغان بالمشاركة القياسية للناخبين بالخارج خلال الجولة الأولى.