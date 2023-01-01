جامعة الاستقلال توقع مذكرة تعاون وتفاهم مع المديرية العامة للشرطة الفلسطينية

اريحا / سما /

تعزيزاً لروح التعاون والتفاهم بين القطاع الأكاديمي والقطاع الأمني الشرطي،وانطلاقا من رسالة جامعة الاستقلال ورؤيتها على تحقيق التبادل المشترك، وقعت جامعة الاستقلال أمس الأربعاء ممثلة برئيسها أ.د نور الدين أبو الرب مذكرة تعاون وتفاهم مع المديرية العامة للشرطة الفلسطينية ويمثلها سيادة اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة الفلسطينية وذلك في مقر أكاديمية فلسطين للعلوم الشرطية بحضور د. نايف جراد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية،والعميد زاهر صباح نائب رئيس الجامعة للشؤون العسكرية ، و د. عصام الأطرش عميد كلية القانون، والعميد د. عماد الإبراهيم مدير كلية فلسطين للعلوم الشرطية ،والعميد عيسى أبو علان نائب مدير الكلية لشؤون التدريب العسكري ،والعميد منير التلباني مساعد مدير عام الشرطة للعمليات والتدريب،والعقيد د. عبد اللطيف ربايعة نائب مدير الكلية للشؤون الأكاديمية ،والعميد عبد الحكيم أبو الرب مدير إدارة تدريب الشرطة،والعميد إبراهيم طومان مدير شرطة محافظة أريحا والأغوار،والعميد منصور حزيمية مدير إدارة الخدمات الشرطية ،والعميد عاهد حساين مدير العلاقات العامة والإعلام في الكلية ، و الرائد حقوقي مصعب خضيرات، ود. إياد مسعود مساعد رئيس الجامعة للإعلام والعلاقات العامة والدولية، أ. جمانة عريقات من العلاقات العامة.

وفي مستهل اللقاء الجمعي الذي ساده روح البناء والتطوير ثمن أ.د نور الدين أبو الرب دور الشرطة الفلسطينية الدرع الحامي لمجتمعنا الفلسطيني والمحافظ على أمنه وأمانه مشيداً بكلية فلسطين للعلوم الشرطية التي تعتبر صرحاً أكاديمياً وتدريباً مميزا له بصمته الواضحة في الانضباط والكفاءة والذي يحظى خريجوها بالتقديروالثقة.

وأضاف أ.د أبو الرب أن جامعة الاستقلال تؤدي خدمة جليلة لقوى الأمن الفلسطيني، مؤكداً أنها بنيت بأموال الشعب الفلسطيني وهي تحت تصرف جميع مراكز التدريب في قوى الأمن ومنها الشرطة الفلسطينية التي نوقع معها اليوم مذكرة تفاهم عظيمة ترسخ العمل المشترك وأسس الولاء والانتماء، بهدف تنفيذ برامج تدريبية وتطبيقية في اتجاه تأهيل ضباط على أعلى المستويات، يخدمون شعبهم ومجتمعهم ووطنهم.

وبدوره عبر سيادة اللواء يوسف الحلو عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الاستقلال التي تعتبر منارة أكاديمية تهتدي إليها كافة مراكز التدريب في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والحاضنة للتحصيل المعرفي الأكاديمي، مشدداً على أهمية هذه الشراكة للوصول للتكامل المعرفي الأكاديمي، والاستثمار المشترك لجميع الموارد وصهرها في بوتقة واحدة والخروج بنتيجة ملموسة في تطوير المؤسسة الأمنية المبنية على العلم والإبداع والتميز والتدريب الجيد وفق القانون.

و تشمل الاتفاقية، الشراكة في البرامج الأكاديمية المتعلقة بالعمل الشرطي، و كلية فلسطين للقانون و علوم الشرطة من حيث إعداد البرامج و الخطط الأكاديمية و الاعتماد المشترك لدى هيئة الاعتماد و الجودة الاكاديمي في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، والتعاون في مجالات التدريب التخصصي الأمني و الشرطي و العسكري من خلال طرح دورات تخصصية ، بالإضافة إلى طرح البرامج الأكاديمية المشترك بمستوياتها ( الدبلومات المنهية ، و المتوسطة ، البكالوريوس ، الدبلوم العالي ، الماجستير ) و تنفيذها خلال العام الاكاديمي 2023-2024 – دبلوم مهني علوم شرطية ، دبلوم متوسط العلوم الشرطية ، دبلوم متوسط الإصلاح و التأهيل ، دبلوم متوسط أمن السياحة و الأثار ، دبلوم متوسط مرور ، ماجستير التحقيق الجنائي .

كما تضمنت الاتفاقية تعاون الطرفين في مجال تبادل الخبرات للاستفادة المتبادلة من البنى التحتية والإدارية والفنية المتوفرة لدى الجامعة وكلية الشرطة في مجال المختبر الجنائي، بالإضافة للتبادل المعرفي والتكنولوجي وبرامج الترويج والثقيف والتوعية، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات والزيارات الميدانية، والتعاون في مجال أنظمة الحوكمة والجودة والتطوير الهيكلي .

وفي نهاية جلسة توقيع الاتفاقية سلم رئيس جامعة الاستقلال أ.د أبو الرب درعاً تذكارياً لسيادة اللواء يوسف الحلو تقديراً لجهوده وعطاءه.