  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الإعلام الإسرائيلي ينشر تكاليف صواريخ منظومة "العصا السحرية"

السبت 20 مايو 2023 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الإسرائيلي ينشر تكاليف صواريخ منظومة "العصا السحرية"



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، السبت، تفاصيل وجديدة جول تكاليف صواريخ منظومة العصا السحرية التي تم استخدامها للمرة الأولى خلال العدوان الأخير على قطاع غزة 9أيار/ مايو المنصرم.

ووفق الصحيفة، فإن "منظومة العصا السحرية التي سجلت أول اعتراضين تشغيليين الأسبوع الماضي خلال إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأعدت خصيصا للتعامل مع مثل هذه التهديدات، تكلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد منها مليون دولار، ما يعني 17 ضعف سعر كل طائرة بدون طيار".

وذكرت أن "مثل طائرة شاهد 139 الإيرانية معرضة بالفعل للاعتراض بوسائل الحرب الإلكترونية الرخيصة، لكن سربًا واحدا من هذه الطائرات يمكن أن يسبب أضرارًا كبيرة للمواقع الاستراتيجية في إسرائيل، كما شاهدنا في المملكة العربية السعودية وخاصة في أوكرانيا".

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً ضد قطاع غزة، فجر الثلاثاء، 9 أيار/ مايو الجاري، اغتالت فيه ثلاثة من قيادات حركة الجهاد الإسلامي بغزة، مع زوجاتهم وأطفالهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء خلال العدوان، إلى 33 شهيداً بينهم عدد من الأطفال والنساء، ومئات الإصابات، خلال أيام العدوان الخمسة.

#الإعلام الإسرائيلي #العصا السحرية #صواريخ #غزة #الجهاد الاسلامي

الأكثر قراءة اليوم

مقترح "إسرائيلي" مدهش لمصر حول قطاع غزة

موقع سعودي يزعم: السنوار رفض مقترحاً إسرائيلياً وصف بالسخي لإبرام صفقة تبادل أسرى

حقيقة تفعيل خط ملاحي من العريش لغزة

عشرات الآلاف يشاركون في مهرجان "ثأر الأحرار" الذي تقيمه "الجهاد" في غزة وجنين ولبنان وسورية

صور ترصد رد فعل السيسي وبشار الأسد لحظة لقائهما لأول مرة

معاريف: حكومات "إسرائيل" منذ 2009 لها استراتيجية وحيدة وواضحة تجاه غزة

أمير قطر يغادر القمة العربية في جدة قبل كلمة الرئيس الأسد

الأخبار الرئيسية

مجلة عسكرية اسرائيلية تطرح حلولا لمشكلة قطاع غزة …

مصادر عبرية: نتنياهو يتعرض لابتزاز كبير من وزرائه

الحمام في الاقصى

اختفاء الحمام .. ظاهرة غريبة تحدث في باحات المسجد الأقصى .. فيديو

منظومة الصواريخ بالليزر

الإسرائيليون يتساءلون: أين منظومة اعتراض الصواريخ بواسطة الليزر؟

فيديو: "ما خفي أعظم" يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال شيرين أبو عاقلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية